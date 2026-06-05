Four Seasons cresce in Spagna con il Four Seasons Hotel Sevilla

Four Seasons sbarca a Siviglia. Il brand ha deciso di rafforzare la sua presenza in Spagna con un nuovo hotel che sorgerà all’interno di uno degli edifici più rappresentativi del quartiere dell’Arenal, affacciato su Plaza Nueva.

“Siviglia è una città di straordinario fascino, dove cultura, storia e bellezza si fondono in modo unico. Siamo orgogliosi di portare Four Seasons in questa destinazione d’eccezione - ha dichiarato Alejandro Reynal , presidente e ceo di Four Seasons -. La collaborazione con Blasson darà vita a una struttura di grande pregio, frutto di un attento intervento di riqualificazione, capace di interpretare l’autenticità e il carattere della città offrendo al contempo gli elevati standard di servizio e la cura personalizzata che contraddistinguono Four Seasons nel mondo”.

Four Seasons Hotel Sevilla disporrà di circa 55 camere e suite distribuite su cinque piani, in un contesto esclusivo e raccolto. L’edificio, risalente alla metà del Novecento, sarà sottoposto a un’importante opera di rinnovamento che ne valorizzerà il carattere architettonico originale, integrandolo con spazi contemporanei e servizi di ultima generazione. Gli ospiti potranno usufruire di sistemazioni comprese tra i 40 e i 117 metri quadrati, inclusa una suite presidenziale. Il progetto architettonico sarà firmato dallo studio madrileno Lamela, mentre il design degli interni sarà curato da Belén Domecq, figura di riferimento nel panorama internazionale dell’interior design.

L’hotel introdurrà 3 nuove destinazioni gastronomiche e di intrattenimento aperte sia agli ospiti sia alla comunità locale. Il progetto prevede un ristorante al piano strada con accesso diretto da Plaza Nueva, un ristorante con bar panoramico all’ultimo piano e un elegante lounge bar al piano terra concepito come punto d’incontro e socializzazione.

L’offerta sarà completata da una spa, un centro fitness e una piscina panoramica sul rooftop.