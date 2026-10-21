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Four Seasons, le tappe della crescita nel mondo

Four Seasons, le tappe della crescita nel mondo
La terrazza del Danieli

Four Seasons amplia il portafoglio tra nuove destinazioni, residenze e riaperture, con un programma di sviluppo che dal 2026 si estende al 2027 e oltre. In Italia il passaggio del Danieli di Venezia al gruppo coinvolge tre palazzi storici sulla Riva degli Schiavoni e la Terrazza Danieli restaurata. Le novità 2026 comprendono Cartagena, Mykonos e due resort sul Mar Rosso saudita: Shura Island, con sei concept gastronomici e tre piscine, e AMAALA, focalizzato sul benessere.

Per il 2027 e gli anni successivi la crescita interesserà Repubblica Dominicana, con Tropicalia a Playa Esmeralda, e Belize, dove Caye Chapel proporrà bungalow sull’acqua e golf firmato Greg Norman. In Europa sono previsti il ritorno del Park Gstaad dopo il restyling di Joseph Dirand e la conversione dell’Hotel de Rome a Berlino.

Zanzibar affiancherà l’offerta safari in Tanzania, mentre Okinawa ospiterà il primo resort del gruppo in Giappone, su 100 acri, con progetto di Kengo Kuma e Kuniken. In pipeline anche Jacksonville, Madinah, Jeddah, Luxor e Cairo Capital a Madinaty. Completano il piano le riaperture del Biltmore Santa Barbara e di Beirut, che tornerà con 230 camere e suite, piscina panoramica sul rooftop e un ristorante peruviano.

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