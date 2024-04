Four Seasons Private Jet, da quest’anno in versione privata

Four Seasons da quest’anno dà la possibilità di privatizzare completamente il suo Four Seasons Private Jet. Sono infatti disponibili prenotazioni per periodi limitati che offrono l'opportunità di creare viaggi privati ​​completamente personalizzati, beneficiando al contempo dei servizi di ospitalità di lusso del gruppo.

“Siamo lieti di offrire l’opportunità di noleggiare Four Seasons Private Jet per la prima volta, in risposta alle numerose richieste che abbiamo ricevuto da famiglie e gruppi di amici interessati ad itinerari personalizzati e viaggi per eventi” dice Marc Speichert, vice presidente esecutivo e direttore commerciale di Four Seasons.

I periodi in cui il jet di Four Seasons sarà privatizzabile vanno dal 4 al 26 agosto e dal 20 al 27 dicembre 2024.

Una volta effettuata la prenotazione, i membri del team Four Seasons accompagneranno gli ospiti nella creazione di un itinerario personalizzato, attingendo alla vasta rete di esperti presenti negli hotel e resort del gruppo. L’affitto del Four Seasons Private Jet comprende tutti i voli e i servizi di bordo, tutti i pasti, oltre ai servizi aeroportuali ove applicabili. Trasferimenti via terra, pernottamento, pasti in loco, tour e biglietti possono essere organizzati a un costo aggiuntivo dal team Four Seasons Guest Experience.

I servizi a bordo prevedono la presenza di uno chef executive che propone una cucina ispirata alle destinazioni di viaggio e personalizzata in base alle preferenze degli ospiti. L’aereo prevede dieci membri di equipaggio, tra cui tre piloti, un ingegnere e sei membri di cabina, con la possibilità di aggiungere un medico di bordo e un responsabile delle visite.