Four Seasons Private Jet lancia il nuovo itinerario Grand Horizons

Arriva un nuovo itinerario per Four Seasons Private Jet, che nel 2026, accanto agli altri viaggi già annunciati, lancia Grand Horizons, un viaggio intercontinentale che tocca 9 destinazioni in 24 giorni.

Le tappe di questo nuovo itinerario saranno Napa Valley, Tokyo, Ha Long Bay, Bangkok (o Koh Samui), Istanbul, Milano, Maiorca, Lisbona e Montreal, attraverso la scoperta non solo dei territori ma anche dei nuovi indirizzi di Four Seasons, ossia Napa Valley, Ha Long Bay, Maiorca e Montreal. Il primo viaggio sarà dal 31 agosto al 23 settembre 2026.

Nel 2026 debutterà anche una nuova versione del popolare itinerario World of Adventures, che si articola su 18 giorni e tocca 7 destinazioni: Singapore, Seychelles, Ruanda, Marrakech, Bogotà, Isole Galápagos e Miami. Il primo viaggio sarà dal 12 al 29 agosto 2026.

“Dopo aver sperimentato un viaggio Four Seasons Private Jet, molti ospiti tornano per saperne di più, con il 30% che intraprende un’altra avventura con noi - afferma Marc Speichert, vicepresidente esecutivo e Direttore commerciale di Four Seasons -. Questa forte domanda ci spinge a continuare a innovare. Lavorando a stretto contatto con esperti e partner locali, creiamo nuovi itinerari. Che si tratti di introdurre un viaggio completamente nuovo come Grand Horizons o di migliorare i preferiti come World of Adventures, stiamo sempre elevando l’esperienza, offrendo agli ospiti qualcosa di nuovo da aspettarsi per gli anni a venire”.