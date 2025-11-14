Un anno intenso il 2026 per Four Seasons. Il big player dell’hotellerie di lusso lancia il suo piano per il nuovo anno, con i riflettori puntati sul debutto di Four Seasons Yacht, che partirà per il suo viaggio inaugurale proprio nel 2026. Four Seasons I metterà a disposizione degli ospiti 95 sistemazioni in suite, ampi spazi esterni e itinerari personalizzati nel Mediterraneo e nei Caraibi.

Accanto ai viaggi per mare, tornano gli amati itinerari del Four Seasons Private Jet Experience. In particolare, nel 2026 saranno disponibili per gli ospiti Ancient Explorer e International Intrigue, che coprono da otto a nove destinazioni in 21-23 giorni, offrendo esperienze e i servizi delle proprietà Four Seasons lungo il percorso.

Il gruppo ha poi un’amplissima pipeline di nuove aperture e di reopening di proprietà iconiche in tutto il mondo. Partendo dall’Italia, dove nel 2026 ritornerà operativo una leggenda, il Danieli di Venezia. Reinterpretato da Pierre-Yves Rochon, l’hotel ha unito tre palazzi storici restaurati in stile gotico, e ha privilegiato l'arrivo via acqua, con camere e suite con vista sulla laguna.

A Milano, il Four Seasons di via del Gesù ha presentate le nuove camere e suite dell'hotel, in omaggio alla tradizione artigianale milanese. Ripensate da Pierre-Yves Rochon, riflettono un'eleganza raffinata e contemporanea, fondendo i comfort moderni con il carattere storico nel cuore della capitale italiana del design.

In Europa, il gruppo lancerà al Four Seasons Hotel George V, Paris le camere e suite rinnovate, con nuove terrazze, con vista sulla Torre Eiffel, dopo una ristrutturazione durata tre anni. E ancora il nuovo resort a Mykonos, in Grecia e in montagna The Park Gstaad, storico hotel passato sotto le insegne Four Seasons

In Medio Oriente arrivano il Four Seasons Resort Red Sea at Shura Island, il Four Seasons Resort and Residences AMAALA at Triple Bay, il Four Seasons Hotel Madinah, situato vicino alla Moschea del Profeta, tutti in Arabia Saudita.

Un salto nell’Oceano Indiano con le nuove ville a Mauritius: Four Seasons Resort Mauritius at Anahita mette a disposizione ville e residenze ripensate da 1508 London.

Nelle Americhe, Four Seasons è pronto ad aprire il Naples Beach Club, A Four Seasons Resort, il primo indirizzo del marchio sulla costa della Florida, le nuove sistemazioni Sky Garden di 1508 London al Four Seasons Hotel Philadelphia e a Maui, alle Hawaii, la nuova suite presidenziale del Four Seasons Resort Maui at Wailea, progettata da Meyer Davis. Inoltre, a Santa Barbara in California riaprirà rinnovato il Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara, a Porto Rico il Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico; a Cartagena in Colombia il Four Seasons Hotel and Residences Cartagena e a Città del Messico le nuove camere e suite disegnate da Bibiana Huber per Four Seasons Hotel Mexico City.

Infine in Asia, il gruppo aprirà il Four Seasons Hotel Hanoi at Hoan Kiem Lake, rifugio nel cuore della capitale del Vietnam con vista su lago Hoan Kiem. Sempre in Vietnam, il Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An sta per svelare la sua rinnovata villa con cinque camere da letto e piscina sul mare mentre si presenteranno rinnovati il Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi, ripensato dallo studio André Fu e il Four Seasons Hotel Guangzhou con camere e spazi comuni rivisti.