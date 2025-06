“Il lusso oggi è meno ostentato, è piuttosto una maggiore attenzione alla qualità piuttosto che alle cose che danno nell’occhio. Il cliente diventa un cliente fedele se riceve coccole, attenzioni e se può fare esperienze nuove”.

Così Lorenzo Giannuzzi, patron del Forte Village (e di Palazzo Doglio e di Palazzo Fiuggi), racconta in un’intervista a TTG Luxury cosa vuole dire fare oggi ospitalità di lusso e quali sono le previsioni sul futuro di chi, come lui, ha ormai una lunga esperienza nel lavorare con la clientela upper level.

Regalando anche un’anticipazione: “Stiamo lavorando a un nuovo progetto che sarà ‘controstagione’ rispetto al Forte. Per l’inverno 2026/2027 vorremmo aprire un resort in una destinazione neve. Sarà fuori Italia, ma per ora non posso aggiungere di più”.

Quello che incuriosisce, del Forte Village, è come il modello resort e in specifico questa destinazione nel Sud Sardegna continui, dopo anni, ad essere una meta dei desideri.

“Le confido un segreto – dice Giannuzzi -. Facciamo ogni stagione una valutazione della soddisfazione dell’ospite, e quello che emerge è che, di fatto, i desideri sono sempre gli stessi. Riusciamo a far convivere persone con esigenze diverse offrendo momenti di aggregazione, attività sportive di alto livello, ma anche relax e intimità. E in questo la struttura, immersa in un grande parco, ci aiuta”.

Per rimanere una meta dei desideri, però, un segreto ci deve pur essere. “Si resta così cercando di innovare – spiega il chief executive officer e general manager di Forte Village -. Noi non subiamo i trend, li creiamo. Siamo stati i primi ad avere una spa con thalassoterapia, siamo stati i primi ad avere gli chef stellati nei resort, siamo stati i primi ad avere accademie sportive con leggende dello sport, i primi ad avere i negozi di grandi brand nel resort. E ancora, fino al Covid, siamo stati i primi a offrire un trasfer aereo dedicato, Forte flight, con solo first e business class, per rendere più accessibile il resort”.

Quest’anno, la novità di punta è un parco natura, realizzato sempre all’interno del resort, dedicato alle famiglie con bambini, che avranno la possibilità di vedere da vicino gli animali attraverso visite guidate e attività con esperti naturalisti.

Forte Village, però, è cresciuto nel tempo: la proprietà ha anche un city hotel a Cagliari, Palazzo Doglio, e un wellness hotel in una meta iconica: Fiuggi.

“Palazzo Doglio è stata una scommessa importante – dice Giannuzzi -. È diventato un punto di aggregazione della città, ha rilanciato un quartiere centrale, abbiamo anche arricchito la nostra offerta con un teatro che utilizziamo per spettacoli ma anche per la clientela meeting e sulla scia del nostro hotel sono nate nuove strutture di alto livello. Cagliari è un tesoro nascosto d’Italia, la spiaggia del Poetto non ha nulla da invidiare a Copacabana e infatti registriamo clientela sia business che leisure”.

Per quanto riguarda il turista benessere, che si rivolge a Palazzo Fiuggi, Giannuzzi sottolinea come oggi più che mai ci sia una ricerca di tangibilità dei risultati nel campo del wellness. “Per chi lo vuole, noi diamo la possibilità di effettuare un esame del sangue all’inizio e alla fine del soggiorno, per verificare i risultati in maniera concreta. I nostri trattamenti si costruiscono su prevenzione, terapie e alimentazione, con una food line realizzata dallo chef stellato Heinz Beck, per permettere di vivere a lungo e vivere bene”.