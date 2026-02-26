Glamour anni ‘60 e spirito contemporaneo: Rosewood debutta a Courchevel

Rosewood ha scelto le Alpi francesi per il suo debutto nel segmento dei resort invernali inaugurando Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, 51 tra camere e suite e accesso diretto alle piste da sci di Les Trois Vallées, uno dei più grandi comprensori sciistici al mondo.

Il progetto, affidato al famoso designer francese Tristan Auer, introduce una nuova definizione di chalet alpino di lusso, in cui il design contemporaneo, l’arte e l’artigianato locale compongono una narrazione viva ispirata alle montagne.

“Con Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin - spiega Francois Arrighi, managing director della struttura - ci siamo prefissati di creare una destinazione che celebrasse la gioia della vita alpina offrendo al contempo le esperienze curate che gli ospiti di Rosewood si aspettano: un luogo da vivere per crearsi ricordi duraturi in uno degli scenari più belli del mondo”.

La struttura trae ispirazione dall’epoca d’oro dei viaggi alpini di Courchevel, quando l’apertura del primo aeroporto di montagna al mondo nel 1961 trasformò la regione in un affascinante parco giochi invernale per reali, vip e star di Hollywood.

“Abbiamo affrontato il progetto come se stessimo creando uno chalet in una villa privata, piuttosto che un hotel tradizionale - spiega Tristan Auer -. L’idea era quella di catturare il fascino delle montagne trasportando gli ospiti in un altro mondo, un luogo in cui ogni spazio li invita a sperimentare e scoprire qualcosa che va oltre le loro aspettative”.



Camere e servizi