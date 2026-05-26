Tutto questo in un anno denso di operazioni straordinarie sul lago di Como, a partire dal rientro nel perimetro del gruppo del Golf Villa d’Este a Montorfano, fondato dalla stessa Villa d’Este 100 anni fa, attraverso il consolidamento della partecipazione in Immobiliare Bosco Montorfano S.p.A., per poi venire all’acquisizione dell’ Hotel Regina Olga di Cernobbio e all’ingresso nel comparto alberghiero cittadino di Como con l’acquisto dell’ Hotel Terminus , struttura 4 stelle che si affianca agli storici Hotel Palace e Hotel Barchetta.

A parlare sono i numeri: il gruppo ha infatti chiuso il 2025 con ricavi netti pari a 115,3 milioni di euro , in crescita del 13,6% rispetto al 2024, un ebitda di 47,5 milioni di euro (+18,6%) ed un ebitda margin del 41,2% , tra i più elevati del comparto luxury europeo, oltre a un utile netto di 29,5 milioni di euro , in aumento rispetto ai 24 milioni dell’esercizio precedente.

Il brand delle eccellenze

A rafforzare ulteriormente la strategia di sviluppo contribuisce anche la nascita di Villa d’Este La Collezione, il brand che riunisce le eccellenze dell’ospitalità 5 stelle del gruppo e che comprende oggi Villa d’Este a Cernobbio, Villa La Massa a Firenze, Palazzo Venezia a Como, entrato nel perimetro del gruppo nel 2025 attraverso l’acquisizione dell’ex Hotel Vista, e Miralago Luxury Apartments a Cernobbio, la cui apertura è prevista entro fine giugno 2026.

“I risultati del 2025 - commenta Davide Bertilaccio, amministratore delegato del Gruppo Villa d’Este - raccontano un percorso collettivo ed è doveroso riconoscere che dietro a questi numeri c’è il lavoro eccezionale di un team che ogni giorno interpreta con cura e dedizione l’identità di Villa d’Este. L’ingresso di Palazzo Venezia e Miralago in The Leading Hotels of the World, con Palazzo Venezia primo indirizzo della collezione nella città di Como e Miralago tra le prime branded residences, è un riconoscimento che appartiene a tutte le persone del gruppo, prima ancora che alle strutture”.

Le cifre del Grand Hotel Villa d’Este