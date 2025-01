HNH apre un 5 stelle alla Cavallerizza di Torino a marchio Radisson Collection

Nella Cavallerizza Reale di Torino nascerà un hotel 5 stelle a marchio Radisson Collection. La gestione è stata affidata a HNH Hospitality. CDP Real Asset SGR e il gruppo alberghiero HNH Hospitality hanno raggiunto un accordo per la struttura da 130 stanze che sorgerà al termine del progetto di riqualificazione della “ex Accademia Militare”, previsto entro il 2028.

La riqualificazione dell’immobile, che sorge nel pieno centro della città, verrà effettuata da CDP Real Asset SGR per un investimento complessivo di circa 35 milioni di euro. La progettazione è stata affidata allo studio Genius Loci Architettura di Firenze: l’intervento seguirà una progettualità caratterizzata da un approccio innovativo nel pieno rispetto dell’esistente e della storicità dei luoghi e sarà improntata ai principi della sostenibilità e del risparmio energetico.

La struttura

L’interior design, di competenza di HNH, è affidato allo Studio Marco Piva di Milano.

“Siamo entusiasti di essere parte di questo progetto di grande prestigio, che combina la nostra esperienza nell’ospitalità di alta gamma con un immobile storico di inestimabile valore culturale come l'ex Cavallerizza Reale - ha dichiarato Luca Boccato, ceo di HNH Hospitality -. La gestione della nuova struttura sotto il marchio Radisson Collection rappresenta per noi un'importante opportunità di consolidare la nostra presenza nel segmento luxury e di contribuire alla valorizzazione di Torino come destinazione turistica di eccellenza”.