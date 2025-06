Hotel des Bains di Venezia pronto a rinascere con Coima e Eagle Hills

Parte il restauro dello storico Hotel des Bains del Lido di Venezia. Coima sgr ha finalizzato, infatti, un accordo con gli istituti di credito per l'acquisto del 100% del debito pregresso della struttura, aprendo così la strada per l’ammodernamento dell’hotel.

Il progetto di restauro dell'Hotel des Bains sarà finanziato attraverso Coima Des Bains Fund, un nuovo veicolo di investimento partecipato pariteticamente da Coima Esg City Impact Fund, il più grande fondo nazionale italiano di rigenerazione urbana, partecipato da investitori istituzionali tra cui Cassa Forense, Enpam, Inarcassa, Cassa dei Commercialisti, Intesa Sanpaolo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Padova e Rovigo, Fondo Pensione Monte dei Paschi di Siena e Fideuram Vita, e da Eagle Hills, società di sviluppo e investimento immobiliare con sede ad Abu Dhabi, guidata da Mohamed Alabbar, presidente e fondatore di Emaar.

“Più che un restauro, la riqualificazione del Grand Hotel des Bains è una rinascita dell'eredità europea attraverso l’eccellenza moderna” dice Mohamed Alabbar, presidente e fondatore di Eagle Hills.



“Questa prima partnership con Eagle Hills, dopo un’approfondita esplorazione di opportunità di investimento, rappresenta un passo importante in ottica futura” spiega Mandredi Catella, fondatore e ceo di Coima.

L’operazione è stata salutata con favore anche dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. “Ho accolto con grande soddisfazione la notizia del perfezionamento dell’acquisto della posizione bancaria relativa all’Hotel des Bains, uno degli alberghi più iconici di tutta la città – dice il primo cittadino -. Un altro passo in avanti per il recupero della struttura è stato fatto. Per questo, come sindaco, confermo la massima disponibilità ad attivarci per valutare le migliori soluzioni per rilanciare il des Bains attraverso un processo di rigenerazione urbana di qualità, nell’interesse della comunità e dell’economia locale”.

Brugnaro ricorda anche come questo progetto si inserisca “in una visione più ampia di rilancio dell’isola, su cui stiamo lavorando con determinazione dal 2015”.