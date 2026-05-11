Dominare il tempo, finalmente controllarlo e poterlo rallentare. È questo uno dei temi chiave del mercato dei viaggi di lusso, ed è proprio al tema del tempo che è dedicato il numero di TTG Luxury magazine in uscita oggi.

Nell’edizione Spring oggi in distribuzione abbiamo voluto raccontare il tempo in vari modi.

Raccontiamo così le storie di chi ha trovato il segreto per attraversare le generazioni rimanendo sempre contemporaneo: sono le icone dell’ospitalità, gli hotel che da secoli sono contenitori di infiniti significati e che continuano ad essere punto di riferimento per il mondo del lusso. I direttori delle Grand Dames del mondo hanno raccontato a TTG Luxury come si diventa un’icona e come lo si rimane, in un mondo sempre più condizionato dalla volatilità e dal relativismo.

Ma raccontiamo anche i desideri dei clienti lusso, che cercano profondità dell’esperienza, come dice in un’intervista Gary Franklin, senior vice president Trains & Cruises di Belmond e come spiegano i consulenti di viaggi upper level, che vedono nelle richieste dei loro viaggiatori una scelta sempre più orientata allo slow travel.

E raccontiamo anche le proposte dei tour operator, che di fronte a una richiesta di profondità e di maggiore consapevolezza cercano per i loro clienti esperienze di viaggio dai ritmi più equilibrati.

Questo, insieme al nuovo appuntamento con AURA, l’evento dedicato al turismo di lusso organizzato da IEG a Firenze, alla proposta upper level delle destinazioni, alle crociere che cambiano pelle e a molto altro troverete nel numero di TTG Luxury magazine di primavera, da oggi in distribuzione e disponibile online a questo link.