I nuovi clienti delle crociere: alla ricerca del mare a 5 stelle

Sono più giovani, spesso alla prima crociera e chiedono esperienze più complesse, che prevedano una vera e propria immersione nelle destinazioni, nuove stagionalità e un’offerta che unisca il top di gamma del lusso all’autenticità nella visita ai territori e ad imperdibili momenti wow.

I clienti delle crociere stanno cambiando, dice Virtuoso, che ha effettuato un’indagine fra 300 suoi consulenti di viaggio per definire una sorta di identikit del crocierista del prossimo futuro. La prima e più importante delle novità è il cambiamento demografico in atto: aumentano le prenotazioni da parte dei Millennial e della Gen Z, con una crescita delle preferenze da parte delle famiglie più giovani.

E proprio questo cambiamento demografico, che coincide, fra l’altro, con una crescente richiesta di servizi di lusso, porta ad altre novità.

Da un lato, i consulenti Virtuoso sottolineano la crescita dei crocieristi alla loro prima esperienza, che si affidano volentieri a loro per una guida nella pianificazione e prenotazione. Dall’altro, vista la giovane età dei nuovi crocieristi, aumentano le richieste per itinerari più avventurosi e viaggi più coinvolgenti. Le acque tradizionali dell’Alaska e dei Caraibi rimangono popolari, mentre c’è un crescente interesse per crociere di spedizione più remote in luoghi come l’Antartide, l’Islanda, le isole Galapagos e il Polo Nord.

Il servizio completo è disponibile su TTG Luxury Winter edition a questo link