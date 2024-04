I ragazzi di MUSA, il lusso empatico sul Lago di Como. La fotogallery

“Siamo giovani, nello stile, nel design, nel modo di pensare all’ospitalità – spiega Matteo Corridori in un’intervista a TTG Italia – e abbiamo portato sul Lago un prodotto con un’identità ben definita: una proposta lusso in veste moderna, ma soprattutto umana”.

Sono arrivati nel 2022 nel salotto buono dell’ospitalità italiana, con l’ambizione di non assomigliare a nessun altro. Così MUSA-Lago di Como , con Matteo Corridori e Robert Moretti alla guida sia dell’hotel che della cucina, e Claire Gray come socia di maggioranza, hanno portato una ventata di freschezza sulle rive del Lago.

La difficoltà, allora, è stata la selezione del personale . “Dal 2022 c’è stato un cambio di visione nel mondo dell’hospitality, con una riscoperta del rapporto fra tempo e vita anche nel lavoro – continua Corridori -. Abbiamo cercato, e trovato, personale qualificato che credesse in un progetto, che è quello di basarci sulle esigenze dell’ospite, sempre”.

È questo nuovo ‘umanesimo’ la chiave sulla quale MUSA punta per raccontare la sua unicità. “Il nostro progetto di lusso si basa sull’empatia. Il rapporto umano è il vero lusso. Nessuno da noi recita una parte, ma la differenza è nel quoziente emozionale, nella personalità”.

Il boutique hotel di 12 camere, tutte con nomi di donna, le ‘Muse’ ispiratrici, quest’anno ha deciso di offrire anche un'altra esperienza di ospitalità, il format Maison MUSA. Accanto al boutique hotel e a Villa Musa a Mezzegra, la residenza privata di proprietà con 6 camere da letto e vista sulla Tremezzina, in affitto settimanale per assoluta privacy e tranquillità, MUSA diventerà property manager di altre 5 ville , tutte nell’area circostante alla struttura principale.

“Ovviamente, chi scegli l’hotel ha richieste di un certo tipo, chi invece preferisce la villa è sicuramente in cerca di privacy e vuole un momento di distacco – spiega ancora Corridori -. Le ville sono servite da un team specifico, che effettua visite tutti i giorni e che pianifica in anticipo le richieste degli ospiti per offrire un soggiorno perfetto”.