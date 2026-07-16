Nel 2025 il numero di passeggeri globali che hanno viaggiato in classe business e first ha raggiunto i 109,7 milioni, con un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente ovvero il 5,5% di tutti i viaggiatori internazionale.

Il dato è stato fornito da Iata, che ha inoltre evidenziato come sia l'America Latina ad aver registrato il maggiore incremento di passeggeri in classi premium, con un +22,1%. L'Europa resta stabile, ma continua ad essere il mercato più importante in termini assoluti per i viaggi aerei di lusso, con 39,7 milioni di passeggeri.

Il Nord America e il Medio Oriente hanno invece rappresentato le quote più elevate di passeggeri in business e first, in proporzione al numero totale di viaggiatori, rispettivamente con il 10,4% e il 9,5%.