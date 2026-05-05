Icon Collection: l’Antico Podere San Francesco diventa Country Resort

Icon Collection accelera nel segmento premium con il rebranding dell’Antico Podere San Francesco, che diventa San Francesco Country Resort. Il progetto segna il passaggio da residence a destinazione esperienziale, con apertura progressiva tra fine maggio e metà giugno.

“L’idea nasce nel 2005, ma oggi raggiunge la sua piena maturità”, spiega il ceo Federico Ficcanterri. Il riposizionamento si fonda su upgrade dei servizi e revisione del pricing: “Abbiamo ampliato l’offerta e rafforzato la qualità percepita”. L’intervento introduce 7 suite appartamento e 5 camere con giardino e jacuzzi.

Centrale l’identità territoriale, riletta in chiave contemporanea dall’architetto David Fantini. “Vogliamo unire autenticità e standard elevati”. Nuovi servizi, tra cui piscina riscaldata, honesty bar e wine experience in camera, spingono la destagionalizzazione. Il piano 2026 2028 prevede nuove suite, spa e ristorante legato alla tradizione locale.