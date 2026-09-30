IHG Hotels & Resorts porta Kimpton a Roma

Arriva a Roma il brand Kimpton di IHG Hotels & Resorts. È stato infatti firmato un accordo fra la società alberghiera e il Rome Hotel Development Fund, fondo gestito da Castello Sgr, il cui unico investitore è 1AM Rome Prime Real Estate Development Fund, proprietario dell’immobile.

La nuova struttura diventerà il terzo hotel IHG nell’area di Via Veneto, rafforzando la presenza del gruppo in uno dei quartieri centrali di Roma. Il progetto trasformerà un edificio esistente in una destinazione luxury lifestyle nel cuore della città. La struttura, con 114 camere, disporrà di rooftop bar, ristorante, corte interna, area wellness e spazi dedicati a meeting ed eventi. Elemento distintivo dell’hotel sarà il restauro e la valorizzazione di un teatro esistente, che verrà trasformato in uno spazio polifunzionale dedicato ad arte ed eventi, dando vita a un polo culturale e sociale unico, pensato tanto per gli ospiti quanto per i residenti della zona.

L’accordo segna un’ulteriore tappa nel percorso di espansione di IHG in Italia, dopo il recente traguardo di oltre 50 strutture tra aperte e in pipeline. Viene inoltre rafforzato il portafoglio luxury & lifestyle del gruppo a Roma, dove l’hotel si affiancherà alle nove strutture già esistenti, tra cui InterContinental Rome Ambasciatori Palace e Six Senses Rome, oltre al futuro Hotel Alexandra Rome, Vignette Collection.

“Roma si conferma una delle destinazioni luxury più attrattive d’Europa, capace di coniugare richiamo internazionale, un ricchissimo patrimonio culturale e una domanda nel segmento hospitality in forte crescita – dice Willemijn Geels, vice president, development, Europe di IHG Hotels & Resorts -. L’Italia è un mercato prioritario per IHG, che negli ultimi anni ha registrato una crescita straordinaria: Roma è quindi la location ideale per presentare Kimpton con questo progetto eccezionale. Grazie alla posizione privilegiata, a una visione progettuale distintiva e all’originale concept del teatro, la struttura porterà a Roma una nuova offerta luxury & lifestyle, riflettendo al tempo stesso l’individualità e il carattere locale per cui il brand è conosciuto in tutto il mondo.”

L’hotel sarà la seconda struttura Kimpton in Italia, dopo il Kimpton Villa Miramare Taormina, e si aggiungerà ai 14 hotel Kimpton aperti in Europa e ai sei in pipeline.

“Questa operazione rafforza l’attenzione di Castello Sgr per il settore dell’ospitalità, perseguendo una strategia incentrata su immobili iconici e sulla creazione di mete esperienziali pensate per una clientela internazionale esigente e in costante crescita – conclude Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello Sgr -. Roma, in questo senso, rappresenta una destinazione unica, oggi interessata da un profondo rinnovamento della propria offerta ricettiva di fascia alta e che presenta ancora significative opportunità per progetti innovativi, in grado di generare valore nel lungo periodo per i nostri investitori”.