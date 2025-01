Un 2025 intenso quello che vede Accor come protagonista. Saranno infatti moltissime le nuove aperture del gigante dell’hotellerie, che con 45 marchi che spaziano dal lusso al budget continuerà a creare strutture di ospitalità in linea con le richieste degli ospiti.

Sul segmento lusso, grande attesa per il debutto de La Dolce Vita Orient Express, il treno di lusso firmato Accor e Arsenale, mentre il marchio Orient Express a inizio 2025 sventolerà sull’hotel La Minerva di Roma, che sarà il primo albergo al mondo sotto questo brand.

A metà 2025 è invece previsto lo sbarco a New York del brand Faena, con un hotel da 120 camere e suite nella East Tower del complesso One High Line, nelle immediate vicinanze del parco High Line e del fiume Hudson.

Il marchio Raffles invece sbarcherà a inizio 2025 a Singapore, con il Raffles Sentosa Singapore, progettato da Yabu Pushelberg, mentre a metà anno è previsto il debutto del Raffles Jeddah, in Arabia Saudita, con viste mozzafiato sulla Jeddah Corniche e sul Mar Rosso.

Molte le aperture previste per il brand Fairmont, che rafforza la sua presenza in Europa con il Fairmont Golden Prague e il Fairmont La Hacienda Costa del Sol, in Spagna, primo indirizzo balneare di Fairmont nell'Europa meridionale. Ma lo sviluppo di Fairmont tocca anche il Giappone, con il Fairmont Tokyo previsto in apertura a metà del 2025 e l’India, con il Fairmont Udaipur, un ambiente tanto lussuoso quanto unico, sul fianco di una collina, con accesso esclusivo a una foresta protetta. Il complesso, che si estende su 16 ettari, permetterà di riconnettersi con la natura in uno sfondo di paesaggi mozzafiato.

Ancora in Asia, Il Fairmont Bangkok Sukhumvit offrirà una nuova offerta di fascia alta nel quartiere centrale degli affari della capitale tailandese, segnando lo sbarco del brand in Thailandia, mentre in Vietnam è pronto al debutto il Fairmont Hanoi, un resort urbano situato nel cuore della città e in Cina a inizio 2025 arriverà il Fairmont Dalian che offrirà un maestoso benvenuto in piazza Zhongshan, nella storica città di Dalian.

Negli Usa il Fairmont New Orleans si prepara ad occupare lo storico edificio della Bank of New Orleans, nel quartiere degli affari e a due passi dal famoso quartiere francese.

E ancora, in Cina, sbarcherà a Guiyang il Sofitel Guiyang Liebian, mentre a Singapore debutterà il brand Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree a metà 2025. Sempre Banyan Tree vede una novità in Africa, con il Banyan Tree Escape in Tanzania.

Il brand MGallery Collection sbarcherà in Albania, con il Green Coast Hotel - MGallery Collection che si troverà a pochi passi da luoghi imperdibili come la città di Berat o il sito Patrimonio dell'Umanità dell’Unesco di Butrinto. E sempre in Europa, a Biarritz in Francia, è previsto in apertura a metà del 2025 un nuovo hotel MGallery Collection. Ultima apertura del brand è prevista in Thailandia, con l'Hotel MontAzure Lakeside Phuket - MGallery Collection, a metà del 2025.

Lifestyle

Infornata di nuovi opening anche per i brand lifestyle di Accor.

In Australia aprirà il 25hours Hotel The Olympia a Sydney. Pensato per sognatori e anticonformisti, cinefili ed esteti, la struttura renderà omaggio al teatro d'essai di cui sta per occupare le mura: il Teatro Olympia. Sempre in Australia, arriva Hyde Perth, situato su Pier Street.

Mama Shelter sbarca invece a Singapore, nel cuore di Killiney Road, mentre sempre in Australia si vedrà il debutto del Mondrian Gold Coast, di fronte a una delle spiagge più iconiche del Queensland.

Il brand SLS entrerà invece in Arabia Saudita, nel Red Sea Project, con SLS Red Sea. E ancora, SLS sbarca nell’all-inclusive con SLS Playa Mujeres, nella penisola dello Yucatán, mentre il marchio debutterà in Europa con il suo primo indirizzo a Barcellona, nel quartiere di Port Fòrum, di fronte al mare.

The Hoxton continua la sua espansione con Firenze, mentre un nuovo resort a marchio Rixos aprirà a Sharm El Sheikh, il Rixos Radamis Sharm El Sheikh, previsto per l’inizio di quest’anno.