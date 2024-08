È il Bulgari Roma il migliore hotel del mondo. Lo dice Virtuoso, il network di consulenti di viaggi di lusso che ha riconosciuto alla nuova struttura della collazione Bulgari il riconoscimento.

Cento stanze, per la maggioranza suite, e due affacci, il primo sull'Ara Pacis e il secondo sul Mausoleo di Augusto. La struttura, fortemente voluta dal brand come omaggio alla città dove Bulgari è nato, sorge all’interno di un palazzo anni '30 in stile razionalista curata dall’architetto Vittorio Ballio Morpurgo. Non manca una monumentale Spa che evoca le atmosfere delle antiche terme romane, con colonne di marmo che si innalzano dalla piscina e vetri colorati. Infine salendo sul rooftop, una vista che domina dall'alto tutto il centro monumentale di Roma, da Villa Medici e Trinità dei Monti al Tevere e al Colle del Gianicolo.

“L’Italia non finisce di eccellere - scrive con soddisfazione la ministra del Turismo Daniela Santanchè in un post su 'X' -. Ora anche il miglior albergo del mondo è italiano. È a Roma e non poteva essere altrimenti”. Le fa eco anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “Siamo orgogliosi che il Bulgari Roma sia stato premiato da Virtuoso come il miglior hotel del 2024. La partnership tra Roma e Bulgari è preziosa e vincente: dopo la creazione della Fondazione e la splendida sfilata alle Terme di Diocleziano, stiamo lavorando anche per altre grandi iniziative per il futuro”.

Onorato traccia anche un bilancio su come Roma stia dando il via ad una nuova rivoluzione del lusso. “Nel 2022 Roma aveva un terzo dei posti letto in alberghi 5 stelle lusso di Milano, tra 3 anni invece avrà il 30% in più. Inoltre Roma nel 2023 è la città che è cresciuta di più a livello turistico (+45,2%) in Europa sul 2022. E nel 2024 i numeri saranno ancora migliori”.