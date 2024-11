Il casinò di Monte Carlo approda sulle navi Crystal Cruises

Un casinò in stile Monte Carlo a bordo di Crystal Symphony. La celebre casa da gioco esce dai confini del Principato di Monaco per approdare sulle navi della compagnia di crociere luxury, grazie alla partnership siglata tra Stéphane Valeri, presidente delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), e Manfredi Lefebvre, presidente esecutivo di A&K Travel Group, in rappresentanza di Crystal Cruises.

Il primo casinò è stato inaugurato lo scorso 14 novembre a Venezia. Un altro Casino de Monte-Carlo arriverà il 18 dicembre a bordo della Crystal Serenity, la quale salperà da Fort Lauderdale, con 3 tavoli e 32 macchine da gioco a bordo.

Successivamente, tutte le navi della Crystal, esclusa la flotta commerciale, dedicheranno un ampio spazio a un Casinò in stile Monte-Carlo.

A dirigere la progettazione delle sale da gioco sarà direttamente Monte-Carlo Société des Bains de Mer, la quale formerà direttamente i croupier che saranno a bordo della Crystal. La formazione dei croupier verrà rinnovata e controllata ogni anno.