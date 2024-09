Il debutto di Rocco Forte House Milan

Ha aperto i battenti Rocco Forte House Milan, 11 appartamenti esclusivi situati nel cuore di Milano a marchio Rocco Forte.

Gli appartamenti di Via Manzoni sono i primi nel loro genere in città, e portano a Milano il concetto innovativo e unico di residenza privata attraverso l'ospitalità di Rocco Forte Hotels.

Gli appartamenti sono progettati per permettere agli ospiti di vivere il fascino della città, offrendo allo stesso tempo uno stile italiano contemporaneo ma senza tempo. Ogni appartamento si affaccia su un tradizionale cortile milanese e il design distintivo di Olga Polizzi, group design director, in collaborazione con Paolo Moschino e Philip Vergeylen, si riflette in ogni dettaglio di ogni residenza.

Gli appartamenti prendono il nome da quattro delle zone più emblematiche del centro di Milano, rendendo questa destinazione un punto di riferimento in termini di stile globale: Brera, Duomo, Isola e Tortona.

Oltre al design unico, le residenze si caratterizzano per il servizio: concierge, parcheggio custodito, chef dedicato e palestra riservata agli ospiti.

“Siamo lieti di aprire Rocco Forte House Milano introducendo in città un nuovo concept, che unisce la privacy di una casa privata con il servizio per cui Rocco Forte Hotels è conosciuta – dice Charles Forte, direttore sviluppo e nuove acquisizioni -. Dopo il grande successo di Rocco Forte House Rome, e in risposta al desiderio del mercato di uno stile di vita residenziale, gli appartamenti con una, due e tre camere da letto consentono agli ospiti di dare priorità alla privacy senza compromettere la loro esperienza”.