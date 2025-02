Il Gruppo Ginobbi arriva in Costiera dopo Palazzo Ripetta

Palazzo Ripetta va in Costiera Amalfitana. O meglio, la management company del Gruppo Ginobbi, che gestisce Palazzo Ripetta, espande il suo interesse per il turismo di lusso con una partnership con Torre Sponda, collezione di cinque residenze private incastonate nella cornice di Positano.

“Positano è una di quelle destinazioni note in tutto il mondo, dotata di un fascino senza tempo e spesso presente tra le mete preferite dal nostro segmento di clientela. Con Torre Sponda - dichiara il presidente del Gruppo Ginobbi, Giacomo Crisci - intendiamo offrire ai nostri clienti un’esperienza autentica, attraverso la quale ritrovare i valori fondamentali su cui basiamo, anche a Roma, il nostro concetto di ospitalità: attenzione alla clientela, rispetto per il territorio e la sua storia, impegno costante verso la sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e architettonica. Questi principi sono le fondamenta del nostro lavoro quotidiano e ci permettono di garantire un’esperienza di qualità, sempre attenta alle esigenze e ai trend attuali, distinguendosi al contempo nelle scelte e nelle proposte”.

La collaborazione di ville di Torre Sponda rappresenta un nuovo importante passo avanti anche per Palazzo Ripetta, che introduce così i viaggiatori più esigenti alla bellezza indiscussa di una delle destinazioni più iconiche d’Italia, creando un connubio unico tra due luoghi simbolo di eccellenza: uno, nel cuore della città Eterna e l’altro nella perla della Costiera Amalfitana.

Le ville, da una a cinque camere vista mare, rappresentano la visione “di casa” di Fausta Gaetani, designer di fama internazionale, che ne è proprietaria insieme a Raimonda Gaetani. Il lavoro di Fausta Gaetania ha arricchito alcune delle proprietà più iconiche d’Italia, tra cui gli interni di Palazzo Ripetta. “Insieme a Palazzo Ripetta condividiamo l’impegno e l’obiettivo di offrire agli ospiti esperienze indimenticabili che possano esaltare e riflettere il fascino, la cultura e la tradizione del nostro Paese, che continua ad ispirarci e a farci sentire parte integrante del suo patrimonio” dice Gaetani.

Attraverso questa nuova ed esclusiva collaborazione, il Gruppo Ginobbi si conferma un punto di riferimento nell’hospitality di lusso, portando l’arte dell’accoglienza italiana nelle destinazioni più iconiche del Bel Paese.

Non solo, il Gruppo Ginobbi unisce al suo impegno nel settore immobiliare una forte responsabilità sociale sostenendo diverse organizzazioni benefiche a livello nazionale. Tra queste, il Teatro Patologico di Dario D’Ambrosi e l’organizzazione no profit Susan Komen per la ricerca e la prevenzione.