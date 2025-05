Il laboratorio del lusso:Grecia e Messico al top

Due luoghi diversi e lontani che stanno cambiando il loro volto e stanno diventando laboratori del nuovo lusso. Sull’edizione Spring di TTG Luxury i riflettori sono puntati su Grecia e Messico, accomunati da una caratteristica: due destinazioni molto mature per il turismo internazionale, che stanno cambiando profondamente il proprio volto, rivolgendosi sempre più a un target di viaggiatori di alta gamma.

In Grecia, il percorso di innalzamento del livello del ricettivo è iniziato ormai da qualche anno: accanto a luoghi che storicamente hanno attratto un turismo di fascia alta, è partito uno sviluppo quasi inaspettato anche su mete prima riservate ad un turismo sun&sea delle famiglie low budget o dei ragazzi all’avventura con tende e motorini.

Un numero su tutti, che arriva dalla ministra del Turismo del Paese, Olga Kefalogianni: negli ultimi 10 anni gli hotel a 5 stelle nel Paese sono raddoppiati. A testimoniarlo anche gli operatori alberghieri che investono sul territorio, dai gruppi internazionali come Four Seasons alle realtà locali, come Canaves, Sani/Ikos Group o Aria Hotels. Il tema nuovo è lo sviluppo del lusso verso nuove destinazioni, l’apertura di nuove mete all’accoglienza di un turismo upper level.

Dall’altro lato, il Messico, anch’esso destinazione matura per il turismo. Qui il segmento di alta gamma sta vivendo una crescita fortissima, spinta in particolare dagli investimenti dei grandi gruppi internazionali, che guardano da un lato a luoghi più remoti, come la Rivera Nayarit, Los Cabos e Punta Mita, dall’altro alla trasformazione dei grandi classici della Riviera Maya e di Cancun in strutture che guardano all’upper level.

Il business incorpora nei nuovi progetti una formula che incorpora resort e proprietà gestite da operatori globali, con un ciclo di crescita prevista di almeno sei anni. Fra le destinazioni di maggiore tendenza spicca Punta Mita a Puerto Vallarta, considerata ‘ultimate luxury travel cluster’ della Riviera Nayarit.

I servizi completi su Grecia e Messico sull’edizione Spring di TTG Luxury, disponibile a questo link.