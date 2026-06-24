Il London City Airport apre una luxury lounge

Una luxury lounge per festeggiare il suo 40° anniversario. Il London City Airport ha deciso di festeggiare la ricorrenza, che cadrà nel 2027, con la nascita di una lounge pre partenza realizzata in collaborazione con Aspire Pre-Flight Hospitality, il marchio di ospitalità aeroportuale di Swissport International.

L’accesso alla lounge sarà disponibile per tutti i passeggeri in transito all'aeroporto di London City, indipendentemente dalla compagnia aerea, tramite prenotazione online, accesso diretto e, in una fase successiva, un programma di abbonamento annuale.

La lounge presenterà un design contemporaneo e sarà accessibile tramite una hall dedicata all'interno dell'area partenze. Gli ospiti potranno godere di una vista sulla pista dell'aeroporto e accedere a una gamma di servizi di ospitalità pensati sia per i viaggiatori d'affari che per i turisti. I servizi includeranno un cocktail bar, una postazione bar con caffè tostato localmente e un menù a rotazione di cibi e bevande ispirati a Londra e a esperienze di viaggio internazionali.

Per rispondere alle esigenze dei viaggiatori d'affari, la lounge offrirà anche uno spazio di lavoro dedicato con numerose sedute e cabine private pensate per chiamate e riunioni.

“La nostra partnership con Aspire Pre-Flight Hospitality ci ha offerto l’opportunità per dare vita a questo spazio in un momento di crescita e innovazione per la nostra azienda. L'introduzione di questa esperienza esclusiva risponde a una chiara richiesta dei passeggeri e rafforzerà ulteriormente la nostra offerta ai clienti e la nostra reputazione di aeroporto più amato di Londra” dice Andy Cliffe, amministratore delegato dell'aeroporto di London City.