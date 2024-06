Il lusso ‘eco-chic’ di Bvlgari Hotels & Resorts arriva a Bodrum

Il lusso firmato Bvlgari Hotels & Resorts arriva a Bodrum. Il brand ha annunciato la firma di un accordo per l’apertura di un resort nella destinazione nel 2026.

Il nuovo indirizzo sorgerà su un’intera penisola, sulla costa di Türkbükü -Gölköy, e porterà a dodici le proprietà del portfolio Bvlgari Hotels & Resorts Collection. “Negli ultimi anni, Bodrum e la zona costiera di Türkbükü-Gölköy si sono affermate come le destinazioni glamour per eccellenza dell’area mediterranea, attirando la clientela più prestigiosa e sofisticata che raggiunge la regione sui loro yacht o che amano soggiornare nei resort - spiega il ceo di Bvlgari Jean-Christophe Babin -. Siamo entusiasti di presentare un progetto così straordinario che diventerà non solo il primo Bvlgari Resort nel Mar Mediterraneo, ma anche il nuovo punto di riferimento per la comunità di viaggiatori esclusivi ed esigenti che già conoscono e apprezzano le altre ‘gemme dell’ospitalità’ della collezione Bvlgari Hotels & Resorts. Immaginiamo che Bvlgari Resort Bodrum brilli come destinazione ed esperienza di lusso sostenibile per eccellenza nella regione, realizzata dal gioielliere romano dell’ospitalità”.

Il resort

Bvlgari Resort Bodrum si estenderà su una superficie di 10 ettari di giardini mediterranei terrazzati, circondato da una comunità residenziale altamente esclusiva, composta da 100 Mansion targate Bvlgari di diverse catergorie, da 3 a 6 camere da letto e dotate di piscine, aree esterne, balconi, terrazze e giardini privati.

Il resort offrirà 84 camere e suite: 43 di queste, principalmente garden suite – inclusa la Bvlgari Suite -, saranno situate sui vari livelli dell’edificio principale terrazzato, mentre 40 ville indipendenti con piscina privata saranno situate nel parco con vista mare.

Fiore all’occhiello sarà la Bvlgari Villa di 800 mq con cinque camere da letto, situata all’interno di ampi giardini che conducono alla sua spiaggia privata con piscina di 25 metri.

Non mancherà una vasta gamma di luxury facilities per il relax, lo svago, l’intrattenimento e la ristorazione, mentre un’area speciale sarà dedicata al benessere con una grande Bvlgari Spa dotata di una piscina che si aprirà su una terrazza esterna con vista panoramica sul mare, sulla spiaggia e comprendente il centro fitness Gymnasium con Juice Bar.

Per gli amanti del mare, sarà, inoltre, disponibile una spiaggia privata di sabbia con sport acquatici e solarium con cabine.

A completare l’offerta, una struttura ad anfiteatro immersa nel paesaggio dedicata ad eventi e banchetti, insieme ad una zona per lo shopping sul lungomare che ospiterà negozi dei principali marchi di lusso e una Bvlgari boutique.

A curare la progettazione e realizzazione dell’hotel sarà lo studio di architettura milanese ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, seguendo le migliori pratiche di sostenibilità.

Il progetto paesaggistico prevede la piantumazione di migliaia di alberi ed è stato affidato all’architetto paesaggista di fama mondiale Randle Siddeley Limited (RSL), guidato da Randle Siddeley, Lord Kenilworth”.