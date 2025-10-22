Il lusso secondo Ras Al Khaimah: l’emirato entra in Virtuoso e Serandipians by Traveller Made

Ras Al Khaimah è entrato in Virtuoso e in Serandipians by Traveller Made, due dei più prestigiosi e selettivi network di viaggi di lusso a livello internazionale. La doppia affiliazione, annunciata da Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, colloca l’emirato tra le mete di riferimento per i viaggiatori più esigenti; l’adesione a Virtuoso e Serandipians è estremamente selettiva ed entrambi i network applicano rigorosi criteri valutando autenticità, sostenibilità, qualità dei servizi e ricchezza dell’esperienza offerta. Con questa ammissione, Ras Al Khaimah si unisce a un gruppo ristretto di destinazioni nella regione e a famose mete internazionali come Santorini, Kyoto, la Costiera Amalfitana e il Serengeti.

“Entrare a far parte di Virtuoso e Serandipians rappresenta una tappa fondamentale per Ras Al Khaimah, che continua ad affermarsi come destinazione di riferimento - commenta Iyad Rasbey, Vice President - Destination Tourism Development di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority - . Queste partnership ci consentiranno di mostrare l’eccezionale mix di natura, cultura e ospitalità che contraddistingue l’emirato, rivolgendoci a un pubblico di viaggiatori che cerca autenticità, esclusività ed esperienze significative”.

Ricettività upper level

In qualità di destinazione partner di questi due network, Ras Al Khaimah sarà rappresentata accanto alle eccellenze del turismo di lusso, con accesso privilegiato a una rete di consulenti di viaggio influenti e operatori del settore che creano esperienze su misura in tutto il mondo. Per entrare a farne parte, l’emirato ha saputo dimostrare non solo un’offerta di ospitalità di alto livello, ma anche una profonda ricchezza culturale ed esperienziale, nonché una chiara roadmap di crescita sostenuta da nuovi progetti capaci di ampliare ulteriormente la proposta luxury.

Il ventaglio di proposte ricettive upper level spazia dalle proprietà iconiche firmate da brand come Waldorf Astoria e The Ritz-Carlton, ai nuovi arrivi come Anantara Mina Al Arab e Sofitel Al Hamra Beach Resort, fino alle prossime aperture di Wynn Resorts, Four Seasons e Nobu Hotels.

“Con l’apertura di nuovi hotel di prestigio e attrazioni uniche siamo pronti a ridefinire il concetto di lusso nella regione, consolidando Ras Al Khaimah come una meta imperdibile per i viaggiatori più esigenti” ha concluso Iyad Rasbey.