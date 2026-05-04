Il lusso Virgin Limited Edition raddoppia in Marocco

Virgin Limited Edition raddoppia in Marocco. La collezione di luxury resort del Gruppo Virgin ha annunciato l’apertura di un nuovo indirizzo nel Paese.
L’hotel, di cui non è ancora stato rivelato il nome, sorgerà all’interno di una tenuta agricola privata nei pressi di Marrakech.
Al suo interno ospiterà 37 suite ispirate alle tradizioni berbere e all’artigianato marocchino. Oltre alle suite, il complesso includerà anche un’area residenziale.
Secondo quanto anticipa Travel Weekly, da settembre sarà possibile effettuare le prime prenotazioni, che riguarderanno 22 suite, al debutto nel primo trimestre del 2027.
Le restanti 15 suite saranno prenotabili poco prima della loro inaugurazione, prevista per il primo trimestre del 2028.
Tra gli altri servizi, l’albergo proporrà una cucina locale con i prodotti coltivati nella tenuta agricola. Inoltre disporrà di un centro benessere in stile marocchino con hammam e piscina.
Ricco anche il programma di attività sportive e all’aperto, che includerà lezioni di tennis, padel, equitazione e yoga.