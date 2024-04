Si chiama M ed è un dispositivo di comunicazione olografica che consente agli ospiti di interagire in tempo reale con lo staff dell’hotel per rivedere l'itinerario della giornata, le funzionalità all'interno della suite e molto altro ancora.

Lo ha adottato il Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, che ha inserito il dispositivo di comunicazione olografica portatile da tavolo della Proto nella Penthouse e nelle suite presidenziali dell’hotel.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti un altro modo per comunicare con noi. In base alle preferenze degli ospiti, possiamo comunicare di persona, tramite Four Seasons Chat, sms, chiamata e ora anche tramite ologramma nella loro stanza” spiega il direttore della Guest Experience dell’hotel Serge Sturbois.

Il Beverly Wilshire non è nuovo all’introduzione di nuove tecnologie per rispondere alle esigenze dei suoi ospiti. “Ecco perché così tanti ospiti soggiornano da noi – spiega Reed Kandalaft, vicepresidente regionale e direttore generale -. Sanno che forniamo ai nostri ospiti le ultime novità in termini di tecnologia, esperienze e design. L'introduzione di The M è un altro modo in cui continuiamo a essere pionieri in questo panorama in continua evoluzione.”