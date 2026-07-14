Il Mangia’s Sardinia Resort entra in Autograph Collection. Il resort di Santa Teresa di Gallura fa così il suo ingresso nel portfolio internazionale Marriott Bonvoy, confermando l’impegno del Gruppo Mangia’s nell’alta gamma.

Con l’operazione, che ha previsto un investimento complessivo di 65 milioni di euro, si apre una nuova fase per l’indirizzo sardo. “Nell’ingresso di Mangia’s Sardinia Resort in Autograph Collection by Marriott vediamo molto più di un traguardo: è il riconoscimento di una visione che mette al centro la qualità dell’ospitalità italiana e la forza delle nostre destinazioni”, commenta in una nota Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s. “Abbiamo investito per restituire valore a un luogo straordinario, creando un resort capace di dialogare con il mondo senza perdere la propria identità”.

La svolta internazionale

Il Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection si propone ora a un pubblico internazionale e trasversale. Con 589 camere, quasi tutte dotate di terrazza privata e vista mare, il resort si rivolge a famiglie, coppie alla ricerca di una vacanza attiva e all’insegna dell’avventura, viaggiatori senior, gruppi di amici e al segmento Mice, grazie all’ampia capacità ricettiva e a servizi e spazi dedicati a meeting, viaggi incentive, conferenze ed eventi.

La proposta food & beverage ruota attorno al programma premium All-Inclusive Sublime, pensato per offrire un’esperienza gastronomica distintiva che accompagna gli ospiti dalla colazione alla cena tra buffet e ristoranti à la carte, arricchita da snack, signature cocktail e una selezione di beverage disponibili nei diversi bar del resort.

Il resort completa la propria offerta con due piscine - la Main Pool e la Caprera Pool, dedicata a famiglie e bambini -, insieme a Sport Center, Fitness Center, meeting space, business center e Kids Club.