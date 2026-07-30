Il Monastero di Cortona Hotel & Spa entra in Virtuoso

Il Monastero di Cortona Hotel & Spa (una chiave Michelin) entra nel portfolio di Virtuoso, network del turismo di lusso che riunisce oltre 2.800 partner in 100 Paesi. L’affiliazione apre alla struttura toscana nuove opportunità commerciali e di marketing, grazie al contatto diretto con travel advisor e agenzie leisure attivi nelle Americhe, in Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente. Canale strategico, considerando che le agenzie Virtuoso generano vendite per circa 35 miliardi di dollari l’anno.

“Il processo di selezione è estremamente rigoroso: essere stati scelti rappresenta per noi un grande onore”, afferma Fabio Altobelli, direttore sales & marketing dell’hotel. “La dedizione delle agenzie Virtuoso verso i clienti si sposa con il nostro approccio guest-oriented. Offriremo servizi esclusivi, vantaggi ed esperienze capaci di superare ogni aspettativa”.

Situato nel punto più alto di Cortona, in Valdichiana, e ricavato da un ex monastero del Quattrocento, l’hotel oggi gestito dalla famiglia Poli conta 36 camere e suite, una spa nell’ex cisterna romana e una premiata proposta gastronomica curata dallo chef Michele Ricci con l’Osteria del Santo.