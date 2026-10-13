Il Pellicano Hotels amplia l’offerta con Villa La Cicala

Una nuova proposta e un nuovo format per Il Pellicano. Nasce Villa La Cicala, a Porto Ercole, disponibile per la stagione 2027. Progettata dallo stesso architetto dell’hotel e realizzata nello stesso periodo, la villa privata ne riprende il legame con il paesaggio e il design anni Settanta, con pavimenti in cotto, arredi in vimini, tessuti a righe e tonalità ispirate alla natura.

La proprietà ha 5 camere con bagno privato e può ospitare fino a 10 persone. Completano gli spazi 4 terrazze, un soggiorno, un giardino, un solarium, un’area fitness e una sauna. Un butler dedicato si occupa del soggiorno, mentre una golf cart collega la villa all’hotel.

Il soggiorno in villa comprende l’accesso ai servizi de Il Pellicano, alla spiaggia, un’ora al giorno di campo da tennis, due di mountain bike e una lezione privata di cocktail. Per soggiorni di almeno 5 notti è inclusa un’escursione in barca di mezza giornata. Chef privato, yoga e altre esperienze sono disponibili su richiesta.