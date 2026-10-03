Il San Clemente Palace Venice nella Collezione Legend di Preferred Hotels & resort

Continua l’espansione della Collezione Legend di Preferred Hotels & resort, che aggiunge 11 hotel al suo brand di strutture leggendarie in tutto il mondo. Una delle new entry nella Collezione è italiana: si tratta del San Clemente Palace Venice, storica struttura su un’isola privata della Laguna che combina il patrimonio di Venezia con la privacy e l’opulenza di un resort appartato.
“Il viaggiatore di lusso di oggi non è alla ricerca di un’idea prestabilita di hotel perfetto. Cerca esperienze che rispecchino i propri interessi individuali, che si tratti di riconnettersi con la natura, di scoprire il patrimonio culturale di una destinazione, provare un nuovo piatto o vivere una città famosa da un punto di vista più personale - dice Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. Le ultime aggiunte alla nostra Collezione Legend riflettono questo cambiamento, pur mantenendo il carattere distintivo di ciascun hotel”.
Oltre al San Clemente, entrano nella Collezione il BLESS Hotel Barcelona inaugurato nell’agosto 2026, il BLESS Ibiza The Site, inaugurato a giugno 2026, il Serras Sevilla, aperto a settembre 2026. E ancora, il MYTHIC SANA Downtown Suites a Lisbona, aperto a dicembre 2025, il Edgewood Tahoe Resort in Nevada negli Stati Uniti, il The Cooper a Charleston nella Carolina del Sud, aperto a marzo 2026, il The Leela Coorg Forest Sanctuary in India) inaugurato a luglio 2026, il Dusit Thani Bangkok. E ancora, il Palais Jamai Fes in Marocco, in programma per ottobre 2026 e il Wynn Al Marjan Island negli Emirati Arabi previsto per la primavera del 2027.