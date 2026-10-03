Il San Clemente Palace Venice nella Collezione Legend di Preferred Hotels & resort

Continua l’espansione della Collezione Legend di Preferred Hotels & resort, che aggiunge 11 hotel al suo brand di strutture leggendarie in tutto il mondo. Una delle new entry nella Collezione è italiana: si tratta del San Clemente Palace Venice , storica struttura su un’isola privata della Laguna che combina il patrimonio di Venezia con la privacy e l’opulenza di un resort appartato.

“Il viaggiatore di lusso di oggi non è alla ricerca di un’idea prestabilita di hotel perfetto. Cerca esperienze che rispecchino i propri interessi individuali, che si tratti di riconnettersi con la natura, di scoprire il patrimonio culturale di una destinazione, provare un nuovo piatto o vivere una città famosa da un punto di vista più personale - dice Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. Le ultime aggiunte alla nostra Collezione Legend riflettono questo cambiamento, pur mantenendo il carattere distintivo di ciascun hotel”.