Due nuove residenze private vanno ad aggiungersi all’offerta di una delle Grand Dame dell’hotellerie italiana. Il San Pietro di Positano, storico indirizzo upper level della Costiera, quest’anno si presenta all’appuntamento con l’estate proponendo due residenze private, per vivere le vacanze all’insegna della privacy.

Si tratta di Palazzo Santa Croce, un palazzo barocco, risalente al XVII secolo, che si estende su quattro piani, tutti completati da terrazze e balconi, con vista panoramica sul mare. Il suo design garantisce la massima privacy. Il palazzo, a cui si accede tramite 190 gradini in salita o ascensore privato, presenta un’elegante facciata ornata da statue e logge e interni in stile.

Per coloro che desiderano vivere in centro, immersi nel cuore di Positano, la soluzione Villa Joey, costruita su tre ampi livelli, presenta un design contemporaneo che fonde gli spazi interni con l'ambiente esterno. Costruita originariamente nel 1760, la villa era la residenza privata di Vito e Giuliana Cinque (i proprietari del San Pietro, ndr) che ne curarono il restauro, avendo cura di preservarne l'essenza storica, pur abbracciando un’estetica moderna.

Le attività

Per celebrare i 50 anni di ospitalità, il San Pietro invita gli ospiti ad approfondire il cuore e l'anima dell'Italia con esperienze autentiche, progettate per immergere gli ospiti nella cultura e nella tradizione italiana. Dalle lezioni pratiche di cucina con chef esperti alle escursioni culturali che rivelano le gemme nascoste della Costiera, gli ospiti possono coinvolgere tutti i sensi per abbracciare la vita italiana.