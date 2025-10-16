Nuovo viaggio in Italia per il Venice Simplon Orient-Express, A Belmond Train. Per il 2026 il treno di lusso viaggerà da Parigi alla Costiera Amalfitana, con una tappa a Pompei.
Questo nuovo itinerario a tema “Villeggiatura by Train” segna un’ulteriore integrazione tra le esperienze ferroviarie di Belmond e i soggiorni nei suoi hotel di lusso sparsi in Italia.
La partenza è fissata per il 4 maggio 2026; l'itinerario di tre notti porterà gli ospiti dalla capitale francese direttamente a Ravello, dove alloggeranno per due notti nello storico Caruso, A Belmond Hotel.
“Siamo entusiasti di introdurre la Costiera Amalfitana tra le nostre rotte italiane, continuando a connettere il nostro treno con i nostri hotel Belmond - dice Pascal Deyrolle, direttore generale del Venice Simplon-Orient-Express -. Questo viaggio offre agli ospiti un modo unico di vivere una delle coste più celebrate d’Italia, svelando le sue scogliere, i villaggi e le viste sul mare in un modo che solo il Venice Simplon-Orient-Express può offrire.”
I momenti a terra includono un’immersione totale nella storia e nella cultura campana con un tour guidato del sito archeologico di Pompei con accesso esclusivo alla Casa del Larario; un corso di cucina tenuto dallo chef executive del Caruso, Armando Aristarco; un'esperienza artistica sul terrazzo della Loggia del Caruso; una cena di gala negli spettacolari Giardini Wagner dell'hotel e un tour privato in barca verso Positano a richiesta.
La rotta per la Costiera Amalfitana si aggiunge ad altri itinerari Belmond sull’Italia, come il Parigi-Venezia con soggiorno al Cipriani, il Parigi- Firenze con pernottamento a Villa San Michele e il ritorno della rotta Parigi-Portofino con soggiorno allo Splendido.