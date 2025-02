Inside Palazzo Talìa, il viaggio di Luca Guadagnino. La gallery

Varcare il grande portone di Palazzo Talìa significa intraprendere un viaggio affascinante tra storia e contemporaneità. Inaugurato nella primavera 2024, l'hotel 5 stelle sorge tra Piazza di Spagna e Fontana di Trevi, in un edificio che affonda le radici nel ‘500, un tempo residenza dell'umanista Angelo Maria Colocci e successivamente sede del Collegio Nazareno .

TTG Luxury è andato a visitarlo per voi.

Ogni camera è diversa, progettata per offrire un'esperienza di soggiorno senza tempo, dove gli arredi moderni si fondono con elementi classici con divani rotondi a spicchi rosa e vinaccia, letti a baldacchino, applique in vetro soffiato a mano e una bellissima collezione di piastrelle multicolor per i bagni.