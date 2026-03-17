Inside The Lake Como EDITION, la villeggiatura contemporanea. La gallery

Ha aperto ufficialmente una settimana fa uno degli hotel più attesi di quest’anno: il Lake Como EDITION, che segna lo sbarco del brand di Marriott sulle gettonatissime sponde del Lario. Nato dall’hotel The London, costruito nel 1830, di cui occupa la struttura, il Lake Como EDITION vuole proporre un concetto contemporaneo della famosa ‘villeggiatura’, quella che le famiglie aristocratiche e non solo andavano a godersi proprio sul lago, dove ancora oggi restano le vestigia degli antichi fasti, attraverso un continuum di ville e giardini all’italiana.

La proprietà invita viaggiatori e trend setter internazionali a scoprire un nuovo concetto di lusso a bordo lago, che coniuga una proposta enogastronomica di altissimo livello a una spa all’avanguardia firmata The Longevity Suite. Gli spazi interni, nati dalla collaborazione tra EDITION, lo studio di design Neri&Hu e gli architetti De.Tales, riflettono questo nuovo capitolo nella storia del Lago di Como. La sensazione è che si sia cercato di trasportare all’interno della struttura il lago, percepibile con tutti i sensi, dalla vista all’olfatto, dal tatto al gusto. TTG Luxury è andato a visitarlo per voi. Le parti comuni L’interno, reinterpretato dai direttori creativi di EDITION, Kirstin Bailey e Paul Haslhofer, in collaborazione con lo studio Neri&Hu, con archi in marmo e una vegetazione rigogliosa che crea un continuum tra interni e il paesaggio circostante. L’idea del continuum con l’esterno domina l’hotel: nei colori, nei materiali, nella ricerca della luce del lago trasportata negli arredi delle camere, della spa e dei concept culinari.

Fin dall’ingresso, un pavimento di marmo bianco e bordi in pietra Palomba incornicia una scala in marmo, un omaggio all’architetto e designer italiano Carlo Scarpa, la cui sensibilità per i materiali ha ispirato gli spazi comuni. Nel signature restaurant, con la sua terrazza jardin d’hiver affacciata sul lago, le pareti sono rivestite da intonaco rosa Dolomia, arricchito da arazzi, specchi antichi e opere d’arte contemporanea, fondendo storia e artigianalità. Studi sul volto di Lucia Mondella sono sparsi nell’hotel, a collegarlo ancora di più con la cultura del territorio.

Al piano rialzato, ampie vetrate a tutta altezza offrono una vista panoramica sul lago. Un’elegante sala privata e la lounge rivestita in noce, regalano una prospettiva sul promontorio di Bellagio, mentre il ristorante con terrazza al piano superiore dispone di un’ampia area esterna, offrendo un’esperienza unica, immersa in piante mediterranee e agrumi. Il Lobby Bar si distingue per un soffitto alto cinque metri con cassettoni geometrici in chiave moderna, dominato da un imponente bancone in marmo Sekoya verde celadon. Paesaggi dipinti a mano dall’artista italiana Costanza Alvarez De Castro, all’interno di intagli in stucco esistenti, decorano la sala raffigurando scorci dei dintorni del Lago di Como. Un tavolo da biliardo, elemento distintivo di tutti gli hotel EDITION, è affiancato da un pianoforte a coda Steinway e da un camino in pietra Palomba intagliata.

Le camere L’hotel dispone di 148 camere di cui 25 suite, 2 penthouse e 9 stanze all’interno di Villa Gina. Gli arredi, comprendono letti e testiere in noce personalizzati, posizionati su tappeti hand-tufted in delicato azzurro, che richiamano le acque del lago, accompagnati da tavolini in marmo bianco Calacatta su misura e divani curvi firmati Neri & Hu.

Ogni camera presenta archi impreziositi da marmo Calacatta Turquoise, mentre i bagni in marmo Calacatta Gold Stone sono completati da porte in vetro rigato con cornici in ottone lucido. Le camere con vista lago conservano i balconi francesi originali.

Quattro concept di ristorazione

La proposta gastronomica dell’hotel è affidata allo chef italo-argentino Mauro Colagreco. Per la sua prima avventura in Italia, lo chef tre stelle Michelin del Mirazur di Mentone, in Francia, porta la sua filosofia nature-first sia nel ristorante signature dell’hotel, Cetino, sia nell’all-day dining Renzo con terrazza panoramica sul lago, sia, ancora, nel pool bar che completa la piscina galleggiante immersa nelle acque del lago, completa di cabanas e lettini per trascorrere giornate all’insegna del massimo relax.

Da non dimenticare il Lobby bar dove vengono proposti canapé ispirati alla Riviera, realizzati con ingredienti di eccellenza.

La spa EDITION porta a un nuovo livello l’esperienza di benessere sul lago grazie a The Longevity SPA, in partnership con The Longevity Suite Group. Un’ampia piscina termale coperta arricchisce la spa, realizzata in una struttura a parte, collegata all’hotel da un passaggio vetrato. Il complesso che ospita la spa, comprende sauna alle erbe, bagno turco, piscine emozionali e sette sale trattamenti.

La struttura accoglie inoltre una palestra completamente attrezzata con attrezzature Technogym e due sale meeting, perfette per meeting aziendali o momenti creativi, immersi nello splendido scenario del lago. Il territorio