Janu sbarca a Dubai con il secondo hotel a marchio

Arriva il secondo hotel del mondo a marchio Janu, nato dalla casa di ospitalità Aman. Il secondo hotel a brand sarà realizzato a Dubai, dopo il successo del lancio, nel marzo di quest’anno, della prima proprietà, Janu Tokyo.

Janu Dubai, situato nel cuore del Dubai International Financial District (DIFC), si troverà in una posizione chiave vicino a negozi, ristoranti e luoghi di intrattenimento e nelle immediate vicinanze del centro di Dubai. Offrirà ampie viste sullo skyline verso il Burj Khalifa da un lato e viste sul giardino dall'altro.

La progettazione è stata affidata allo studio Herzog & de Meuron e l’idea alla base è quella di realizzare una struttura in connessione con la natura attraverso ampie terrazze e balconi all'aperto con abbondanti piante e giardini.

Pioniere di una nuova direzione nell'ospitalità di lusso, Janu – derivato dalla parola sanscrita per “anima” – è un marchio di hotel progettato per una nuova era di viaggi rigeneranti, attraverso esperienze trasformative, che celebrano l’interazione umana, l'espressione giocosa e la socialità.

Janu Dubai metterà a disposizione circa 150 camere, oltre a un numero limitato di residenze a marchio Janu dotate di tutti i servizi e un club per i soci. La struttura incorporerà diversi concetti di ristorazione e bar, nonché spazi per eventi e un ampio centro benessere e fitness.

“Dopo il successo dell’apertura di Janu Tokyo, l’annuncio di Janu Dubai segna il mio continuo impegno nel consolidare la pipeline di Janu e nel portare avanti la nostra visione strategica per il futuro dell’ospitalità di lusso – dice Vlad Doronin, presidente e ceo di Aman Group -. Sono lieto di collaborare con Shahab Lutfi e il suo team di H&H Development, la cui profonda conoscenza del mercato ci consentirà di offrire un’altra eccezionale destinazione Janu per la nuova generazione di viaggiatori in cerca di connessione ed esplorazione”.