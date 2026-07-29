Jumeirah apre agli ospiti la rotta transatlantica del Maltese Falcon

Jumeirah porta il Maltese Falcon oltre l’Atlantico e apre per la prima volta agli ospiti la traversata stagionale del celebre superyacht. La nuova Jumeirah Privé Experience, proposta in formula full charter, partirà da Gran Canaria tra l’1 e il 5 dicembre 2026: dieci giorni di navigazione fino ad Antigua, seguiti da un soggiorno sull’isola fino a tre notti.

Riservato a un unico gruppo privato di massimo 12 persone, il viaggio trasforma il trasferimento tra Mediterraneo e Caraibi in una destinazione. A bordo, il servizio Jumeirah integra gastronomia d’autore, benessere ed esperienze su misura. Gli ospiti avranno a disposizione atrio su tre ponti, cinema all’aperto con proiezione sulla vela, solarium rotante sul flybridge, palestra e sala massaggi. Varato nel 2006 e premiato ben oltre 18 volte, il veliero di 88 metri è reduce da un ampio refit.

Il sistema DynaRig, con tre alberi rotanti in fibra di carbonio, dispiega 2.400 mq di vele in sei minuti. L’offerta comprende una suite armatoriale, un ponte VIP privato e quattro cabine matrimoniali.