Kempinski in Vietnam con un rifugio di lusso sulle rive del Saigon

Un rifugio di lusso sulle rive del fiume Saigon segnerà il debutto di Kempinski Hotels in Vietnam. Il prestigioso luxury brand ha alzato il velo sul Kempinski Saigon River, primo indirizzo nel Paese, il cui progetto porta la firma dello studio di architettura Kengo Kuma & Associates.

Reinterpretazione in chiave ultramoderna della tradizionale architettura vernacolare vietnamita, il resort - già in costruzione in collaborazione con Ecopark Corporation - ospiterà 100 camere, che accoglieranno gli ospiti alla forza evocativa del patrimonio storico locale i comfort del lusso contemporaneo.

“Kempinski è presente in Asia dal 1992, ma siamo estremamente orgogliosi di entrare ora nell’entusiasmante mercato del Vietnam con questo hotel davvero unico”, ha dichiarato René Nijhof, presidente del Cda di Kempinski Hotels S.A.

Coccolati dal mormorio del fiume, gli ospiti del KempinskiSaigon River potranno trascorrere una vacanza a stretto contatto con la natura, godendo di una ricca offerta di trattamenti benessere e di sapori locali.