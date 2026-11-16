Kerzner in Thailandia: nel 2029 il primo resort

La Thailandia si prepara ad accogliere il primo progetto firmato Kerzner. Il Gruppo ha annunciato per il 2029 l’apertura del Vana Som Botanical Resort.

La struttura sorgerà nel distretto di Mae Rim, a nord di Chiang Mai, all’interno di un’ex tenuta privata, come riportato da TravelWeekly. Il complesso comprenderà 60 camere e alcune residenze private.

Presentando i primi dettagli del resort, il Gruppo ha spiegato che il Vana Som Botanical Resort “renderà omaggio alle tradizioni architettoniche della Thailandia settentrionale”. Immerso in un contesto caratterizzato da paesaggi botanici e scenari montuosi, il progetto “celebrerà la cultura Lanna e la bellezza naturale, dando vita a un luogo in cui le storie del passato incontrano una nuova visione dell’ospitalità”.

Non mancheranno ambienti dedicati al benessere, una galleria d’arte e una venue per l’opera.

A completare l’offerta una proposta gastronomica che unirà sapori della cucina tradizionale thailandese e internazionale. “Nel loro insieme questi elementi daranno vita a una destinazione poliedrica - ha precisato Kerzner -, capace di celebrare l’identità culturale della regione e, al contempo, di offrire modalità inedite per scoprire la Thailandia settentrionale”.