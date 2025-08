KlasJet si espande in Asia, un aereo a Singapore

KlasJet, compagnia di jet privati parte di Avia Solutions Group, si espande nel mercato asiatico con il posizionamento di uno dei suoi aeromobili a Singapore e con l’apertura, prevista nel prossimo futuro, di un ufficio per le vendite regionali sempre nella città-stato.

Il mercato dei jet privati nell'area Asia-Pacifico ha registrato una crescita costante nell'ultimo decennio. Attualmente è valutato a 1,71 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 2,37 miliardi di dollari con un tasso di crescita medio annuo del 6,73%. L’azione di Klasjet rientra nell’ottica di rispondere a questa crescente domanda di servizi di trasporto privati.

“La regione asiatica è essenziale per noi per diversi motivi chiave: innanzitutto, si tratta di un mercato con una domanda costante di servizi di viaggio di lusso e personalizzati – dice Justinas Bulka, ceo di KlasJet -. Questo si allinea perfettamente con la nostra vasta esperienza e competenza nella fornitura di servizi charter aziendali e Vip. In secondo luogo, la regione ospita diversi hub commerciali globali da cui partono frequenti viaggi internazionali e la domanda di servizi charter di aerei privati è molto elevata”.

Le operazioni regionali di KlasJet saranno inizialmente rivolte a Singapore, Corea del Sud, Giappone, Malesia e Hong Kong, paesi e territori in cui l'azienda vede il maggiore potenziale commerciale.