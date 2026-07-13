L’Acropoli in esclusiva: il progetto ‘The Acropolis Experience’

Si chiama ‘The Acropolis Experience’ una delle esperienze culturali più esclusive d’Europa. E coinvolge uno dei monumenti più iconici del mondo, l’Acropoli di Atene.

Si tratta, in realtà, di una proposta molto semplice: visite guidate personalizzate al di fuori dei normali orari di apertura, all'alba o al tramonto, quando il monumento è libero dalla folla, per gruppi minuscoli, da 1 a 5 persone al massimo. Il concept combina un'esperienza culturale intima con una strategia a lungo termine a sostegno della conservazione dei siti storici greci.

Sviluppato dal Ministero della Cultura in collaborazione con l'Organizzazione Ellenica per lo Sviluppo delle Risorse Culturali, il programma è finalizzato a raccogliere fondi per la tutela, conservazione e promozione del patrimonio culturale greco.

Ogni visita esclusiva ha un costo fisso di 5.000 euro, e gli organizzatori prevedono un fatturato annuo superiore a 400.000 euro. L'organizzazione ha riscontrato un numero crescente di coppie e viaggiatori singoli che prenotano l'intera esperienza in esclusiva. Questa tendenza riflette cambiamenti più ampi nel mercato dei viaggi di lusso, dove i viaggiatori con un elevato patrimonio netto scelgono sempre più spesso esperienze culturali personalizzate e coinvolgenti rispetto ai tradizionali tour turistici.

Partito con una sperimentazione nel 2024, oggi la proposta ha riscosso un notevole successo: per il 2026 sono già state schedulate 80 visite esclusive. Nonostante la forte domanda, gli organizzatori non hanno intenzione di aumentare le dimensioni dei gruppi. La partecipazione rimarrà limitata a un massimo di cinque ospiti per preservare l'esclusività dell'esperienza.

“Solo in questo modo possiamo preservare la qualità e il senso di esclusività che caratterizzano l’esperienza” afferma Angeliki Maragkaki, direttrice del progetto.