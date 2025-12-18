L’Africa di Controvento, il lusso esperienziale

L’Africa di Controvento – FT Collection, guidato da Ferruccio Tirone, consolida la propria proposta luxury con un’offerta esclusiva per il mercato europeo che unisce ospitalità di alto profilo, natura ed esperienze tailor made.

In Zambia e Zimbabwe, tre resort firmati Anantara e Avani – Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls Hotel, Avani Victoria Falls Resort e The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara – interpretano il viaggio alle Cascate Vittoria come esperienza immersiva, tra safari, incontri ravvicinati con la fauna e comfort contemporaneo. Boutique hotel, resort lifestyle e indirizzi iconici affacciati sullo Zambesi dialogano con stili di viaggio diversi, dal leisure premium alle famiglie, mantenendo al centro l’autenticità del territorio.

A completare il cluster Africa, nell’aprile 2026 aprirà in Zambia l’Anantara Kafue River Tented Camp: primo campo tendato safari del brand, pensato per un lusso sostenibile, fortemente orientato a ecoturismo ed esperienze nella natura incontaminata. Un progetto che rafforza il posizionamento di Controvento come specialista di destinazioni iconiche ad alto valore esperienziale.