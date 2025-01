L’Albergo Posta Marcucci si rinnova: un nuovo 5 stelle, La Posta, per Casa Costa

Ospitalità, eccellenza e bellezza. Così Michil Costa, proprietario e ceo di Casa Costa 1956, descrive l’obiettivo con il quale sono iniziati, lo scorso 6 gennaio, gli ultimi lavori per la fase finale della trasformazione dell'Albergo Posta Marcucci, uno degli hotel della collezione Casa Costa in Toscana, in un rifugio di lusso. L'hotel riaprirà come struttura a cinque stelle con il nuovo nome, La Posta, a marzo 2025.

Il nuovo nome preserva le radici storiche della struttura, adottando al contempo un suono semplificato e accessibile a livello globale. Come La Posta, la struttura si allinea a La Perla a Corvara, Dolomiti, un altro hotel a cinque stelle della collezione Casa Costa 1956, che riflette una visione di lusso legata alle tradizioni locali, ai paesaggi e all'impegno per la cura degli ospiti.

La Posta accoglie gli ospiti in cerca di serenità, benessere, cultura, storia ed esperienze culinarie eccezionali. È un piccolo paradiso di calda ospitalità, piscine termali e viste panoramiche dal parco circostante o dalle finestre delle sue 35 camere recentemente rinnovate. Le camere onorano l'artigianato locale abbracciando al contempo il design contemporaneo, incarnando un lusso sofisticato e consapevole.

“Questa casa, immersa nel cuore di Bagno Vignoni in Toscana, ha una storia ricca: un tempo “stazione di posta” per lettere e cavalli, è stata curata dalla famiglia Marcucci dalla metà del 1800, offrendo ai viaggiatori riposo e riparo tra le sue mura – dice Michil Costa -. Deve la sua eredità anche alla preziosa acqua termale che scorre dietro l'edificio, riempiendo la grande piscina con vista sulla Rocca d'Orcia dagli anni '70. Fili e storie si intrecciano fino a noi e alla nostra famiglia”.