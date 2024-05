L’arte contemporanea sbarca al Grand Hotel Fasano

Un palinsesto di appuntamenti artistici per ampia visibilità ad artisti che credono nella valorizzazione del territorio gardesano. È quello messo in pista dal Grand Hotel Fasano & Villa Principe di Gardone Riviera, 5 stelle lusso che apre le porte all’arte contemporanea.

“Il Grand Hotel Fasano non è un luogo cristallizzato nel tempo, ma è uno spazio dell’oggi, capace di unire la sua eredità storica con le esigenze contemporanee – spiega la famiglia Mayr, proprietaria della struttura da tre generazioni -. Proprio per questo motivo, dopo l’ampliamento dei servizi offerti, tra cui il centro benessere di 3600 metri quadrati ispirato alle antiche terme romane, e la ristrutturazione di numerose camere e suite, abbiamo deciso di investire in qualcosa di completamente nuovo”.

Le prime due mostre ad essere ospitate nella struttura saranno dedicate a Mauro Mercandelli, artista locale, attento alle forze intrinseche della natura, dal 10 maggio al 10 giugno e, da metà giugno, a Tiziano Ronchi, l’artista che incentra la sua ricerca artistica sulle tracce intese come il segno più tangibile di un passaggio, di un processo, di un percorso, di un’emozione vissuta privatamente o scaturita dall’incontro e dalla fusione con l’Altro o con Madre Natura.