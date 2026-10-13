“Questione di ritmi e di colori. L’autunno ridisegna tutto e anche il mondo dell’ospitalità assume sfumature inaspettate.

Diversità e alta gamma che abbiamo raccolto nel nostro numero di TTG Luxury, edizione del magazine che esalta il ruolo dell’Italia.

In una fase in cui il mercato turistico internazionale ondeggia cresce lo spazio per il nostro Paese, che si prende praterie di traffico e clientela. Può sembrare strano, ma noi siamo tra i pochi ad avere a disposizione tutto quanto viene richiesto dalla clientela di fascia alta.

Anche quello che sino a qualche stagione fa poteva apparire come il nostro tallone d’Achille è completamente guarito. Anzi, ora appare più saldo. Parliamo del valore dell’ospitalità alberghiera che, se un tempo mostrava passaggi a vuoto, oggi mostra palazzi d’epoca e alberghi moderni in grado di soddisfare il variegato mondo del luxury. I brand di respiro internazionale hanno messo molto denaro sul piatto e sono le grandi città come Roma a capitanare il gruppo. Così in via delle Botteghe Oscure, dove si trovava la sede storica del Partito Comunista, nascerà un 5 stelle a marchio Thompson.

Ma non basta e, tra qualche settimana, aprirà i battenti la splendida struttura di Mandarin Oriental all’interno dei Giardini di Sallustio. Non sarà da meno Milano, che attende le aperture di Rosewood e Six Senses nel ’27. Tanta Italia che vedremo raccolta alla prima edizione di AURA, evento luxury travel organizzato da IEG a Firenze negli ultimi giorni di ottobre.

Oltre 100 seller che incontreranno a Fortezza da Basso i buyer di livello internazionale.

Sfogliando la nostra edizione winter del magazine troverete anche “I racconti della nuova Africa”, un continente che in un anno di incertezze globali si è aperto per fornire un’autenticità e un comfort esclusivo. In un mondo dominato dai ritmi frenetici il luxury travel sta così riscrivendo i codici del viaggio. La trasformazione è in atto e, a volte, bisogna partire per ritrovarsi”.