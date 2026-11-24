Design e arte contemporanea sono i protagonisti di Palazzo Sanzio Rome, il nuovo hotel Radisson Collection della Capitale. Situato nel cuore di Trastevere, comprende 71 sistemazioni suddivise in 59 camere e 12 suite.
Il nome della struttura racconta il legame con il contesto urbano: Palazzo Sanzio prende infatti il nome da Lungotevere Raffaello Sanzio, la strada su cui si affaccia. Un riferimento particolarmente significativo anche per la vicinanza a Villa Farnesina, raggiungibile in circa sette minuti a piedi, che custodisce alcuni dei più importanti affreschi realizzati dall’artista e dalla sua scuola.
Tra i plus della struttura il rooftop di 600 mq, che offre una vista panoramica a 360 gradi sul Tevere e sullo skyline di Roma. La terrazza ha una pavimentazione ispirata alle tonalità calde e alla texture del travertino, con arredi outdoor firmati Unopiù e due aree dedicate alla ristorazione, ombreggiate da pergole. Qui trova spazio Terrazza Riva, ristorante e bar panoramico guidato dallo chef Simone Frezzotti, che propone una cucina mediterranea contemporanea radicata nella tradizione italiana. L’offerta di Palazzo Sanzio Rome si completa con un’area wellness situata al piano seminterrato.
Camere e suite
Le camere hanno superfici comprese tra 23 e 28 mq, mentre le suite si sviluppano tra 40 e 44 mq. A queste si aggiungono due Presidential Suite di 46 mq ciascuna, entrambe dotate di balcone con vista sul Tevere.
Gli ambienti, affacciati sul fiume o sui tetti di Trastevere, riprendono il linguaggio materico e cromatico che caratterizza l’intero progetto, a firma De.Tales. Marmorino, carte da parati Jannelli&Volpi, parquet in rovere a spina italiana e arredi su misura Pianca caratterizzano spazi in cui la ricerca estetica si accompagna a un’attenzione concreta al comfort degli ospiti.
Accanto all’architettura e al design, l’arte rappresenta uno dei pilastri dell’identità di Palazzo Sanzio. La collezione artistica dell’hotel è stata curata in collaborazione con Kooness e si sviluppa attorno a quattro temi che interpretano altrettante dimensioni dell’identità di Roma. Il primo riguarda la stratificazione storica della città, intesa come sovrapposizione di epoche, linguaggi e testimonianze architettoniche. Il secondo prende ispirazione dal fluire del Tevere e dai ritmi quotidiani di Trastevere. Il terzo tema è dedicato alla luce di Roma e il quarto esplora il dialogo tra design contemporaneo e architettura storica, mettendo in relazione la memoria degli edifici con le espressioni artistiche del presente.