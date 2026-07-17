L’inverno 2026-27 di Explora II: un Mediterraneo sereno

Si chiama ‘Un Mediterraneo sereno’ la programmazione invernale di Explora II, che trae ispirazione dal ritmo più rilassato della regione nella stagione invernale. “I nostri viaggi riflettono il modo in cui gli ospiti più esigenti desiderano sempre più viaggiare oggi - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Cercano esperienze più autentiche, immersive e personali. Ogni elemento del viaggio è stato progettato per rispecchiare l’identità delle destinazioni che visitiamo, dalla gastronomia stagionale all’Ocean Wellness, fino agli incontri culturali capaci di arricchire il percorso.”

Fra le esperienze, la gastronomia Shore-to-Table, che inizia a terra con una visita guidata al mercato insieme a uno chef di Explora Journeys, seguita da una masterclass interattiva presso la Chef’s Kitchen a bordo affiancate da ‘Meet the Winemaker’, le esperienze che celebrano la rinomata cultura vinicola del Mediterraneo attraverso visite esclusive presso prestigiose cantine e tenute familiari.

E ancora, The Truffle Season, che valorizza uno degli ingredienti più preziosi del continente attraverso un’offerta gratuita disponibile su tutta la flotta di Explora Journeys durante la stagione della raccolta dei tartufi mediterranei, da ottobre a novembre. Gli ospiti potranno scoprire ogni giorno una nuova creazione a base di tartufo, con protagonisti i pregiati tartufi del Piemonte nel momento di massima stagionalità. Ogni ristorante proporrà una propria interpretazione, completata al tavolo con tartufo fresco affettato al momento e accompagnata da abbinamenti con vini piemontesi.

Wellness

Durante la stagione invernale, l’esperienza Ocean Wellness su Explora II invita gli ospiti ad abbracciare il ritmo rigenerante del Mediterraneo attraverso movimento, respirazione consapevole, meditazione ed esperienze sonore ispirate al potere riequilibrante del mare.

Al centro della stagione si trova A Path to Inner Discovery, un programma gratuito di Ocean Wellness della durata di 12 giorni, disponibile per tutti gli ospiti del viaggio da Barcellona a Lisbona, dall’11 al 23 febbraio 2027. Immerso nell’atmosfera del Mediterraneo invernale, il programma esplora la connessione tra mente, corpo e consapevolezza attraverso yoga, journaling, mantra e pranayama, arricchiti da pratiche all’alba, al tramonto e alla luce della luna. Bagni di gong e meditazioni accompagnate da musica elettronica offriranno ulteriori momenti di quiete e rinnovamento.

I workshop guidati da esperti approfondiranno temi quali neuroscienze, benessere olistico, nutrizione, astrologia e movimento naturale. La psicologa e neuroscienziata Helena Boschi, l’esperta di benessere olistico Carlie Barlow, la consulente in astrologia e consapevolezza emotiva Belinda Matwali, la specialista in nutrizione Kate Cook e il coach di movimento Shane Benzie porteranno ciascuno una prospettiva unica, incoraggiando una maggiore consapevolezza di sé, resilienza e un benessere duraturo.

Programma culturale

Un elenco di relatori, artisti e specialisti di fama internazionale amplia l’esperienza della destinazione anche oltre la costa. Attraverso conversazioni intime, performance e sessioni interattive, gli ospiti saranno invitati a esplorare temi quali neuroscienze, connessione umana, movimento naturale, benessere e musica classica.

Zelda La Grange, che ha trascorso quasi vent’anni come assistente personale più vicina a Nelson Mandela, condividerà riflessioni profondamente personali su coraggio, riconciliazione, umiltà e sul potere duraturo della connessione umana; il pianista di fama internazionale Maxim Lando proporrà performance intime dedicate alla bellezza senza tempo della musica classica e la psicologa e neuroscienziata Helena Boschi esplorerà il rapporto tra cervello, comportamento e resilienza, mentre Shane Benzie illustrerà la scienza del movimento naturale, della postura e della fluidità.