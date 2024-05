More is more (and less is a bore) diceva la leggendaria di Iris Apfel. Ed è sulla sua scia che il Castille Paris – Starhotels Collezione presenta la nuova Grand Tour Suite, un omaggio alla stravaganza ed alla meraviglia del celebre Grand Tour di fine ottocento, l’età d’oro dei viaggi, che portava viaggiatori colti e amanti della bellezza alla scoperta di Parigi e dell’Italia.

Progettata dallo Studio Marie Martin, la Grand Tour Suite è opulenta, colorata e ricca di dettagli ed avvolge l’ospite in un mondo eccentrico e seducente in cui tutto è pensato su misura.

Con soffitti alti e grandi finestre che si affacciano sulla corte interna dell’hotel, la suite si distingue per lo stile eclettico e inimitabile che combina oggetti di antiquariato e pezzi contemporanei.

La palette è vivace, in linea con la filosofia dello Studio Marie Martin, che predilige colori caldi e vividi, sorprendenti e mai noiosi. Il tono predominante è l’arancio terracotta, che contribuisce a creare un’atmosfera avvolgente.

Parte del programma Suite Temptation Starhotels Collezione , la Grand Tour Suite dà accesso a servizi esclusivi come una bottiglia di champagne millesimato in camera all’arrivo, un servizio di butler dedicato durante tutto il soggiorno, ed una speciale promenade dedicata all’haute couture ed all’haute joaillerie nell’area di Place Vendôme, guidata da un esperto.

Le radici del Castille, situato in Rue Cambon, proprio a fianco della Maison Chanel, affondano nel 1860, quando qui abitava il barone Le Pin Henry Léonard. In tempi più recenti, all'inizio del XX secolo, il proprietario - erede di una nobile famiglia spagnola - battezzò l’hotel “Castille” in omaggio alle sue origini e commissionò un affresco raffigurante la conquista del Nuovo Mondo da parte degli spagnoli per il cortile interno del palazzo, che ora ospita il patio del ristorante dell'hotel.