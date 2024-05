Le 3 dimore esclusive firmate la Fiermontina

Tre dimore esclusive sparse fra Salento, Parigi e Marocco. È la Fiermontina Family Collection, che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, confermando la sua eccellenza nell'ospitalità di lusso. La storia della famiglia Fiermonte, originaria della Puglia, aggiunge fascino a queste strutture.

A Lecce, la Fiermontina Luxury Home, una masseria del XVII secolo trasformata in dimora di lusso, ha ottenuto il 3° posto agli Hotel & Lodge Awards 2024 nella categoria Prestige e figura tra i “100 hotel più belli del mondo”, oltre a essere riconosciuta nella Guida Michelin, nell’Andrew Harper’s Hideaway Report. Questa e l’altra struttura a Lecce, La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso sono state scelte da Maserati, che nel Salento ha realizzato la presentazione mondiale del nuovo Grecale Folgore SUV 100% elettrico.

La Fiermontina Ocean in Marocco (Larache), che ha vinto il titolo di Best Beach Hotel ai T&C Hotel Awards 2024 e tra i finalisti degli Hotel & Lodge Awards 2024 sezione Design. Offre un'ospitalità eco-sostenibile con 11 Pool Suite, 2 ville con piscine vista oceano e 4 case in pietra con hammam nel villaggio rurale di Dchier e fa parte del progetto comunitario sostenuto da Fondation Orient Occident. “Siamo soddisfatti che sempre più viaggiatori scelgano le nostre strutture - dice Alessandra Brucoli, responsabile sales & marketing -. Eleganza, stile, bellezza e lusso sono i nostri punti di forza”.