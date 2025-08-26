Le Maldive di Atmosphere Core: boom di prenotazioni per fine anno

Le festività natalizie alle Maldive si annunciano sotto i migliori auspici per Atmosphere Hotels & Resorts e Colours of Oblu, con un incremento delle prenotazioni rispetto allo scorso anno e una forte crescita del mercato italiano. Il Capodanno conferma invece il trend positivo, mantenendo il ritmo del 2024. “Siamo orgogliosi di registrare il tutto esaurito durante le festività e prevediamo che accadrà anche quest’anno” sottolineano dal gruppo.

Ogni resort celebra con un calendario unico: cene di gala della vigilia e del 31 dicembre con buffet gourmet e live cooking, musica dal vivo, dj set, spettacoli pirotecnici, ma anche tamburi Boduberu e canti natalizi. Famiglie e bambini trovano attività dedicate - dalla decorazione delle casette di pan di zenzero alla cerimonia dell’albero -, mentre per chi cerca benessere o avventura ci sono yoga, snorkelling, crociere al tramonto e pesca tradizionale.

Fra le novità Seb’s Farm a RAAYA by Atmosphere, inaugurata a gennaio 2025: un ristorante immerso nella natura, con orto biologico e idroponico, allevamento di pollame e filosofia “farm-to-table”. Il menù, curato dallo chef Putu Alit Wijana, unisce sostenibilità e creatività con piatti come la RAAYA Fish Soup o il Kanamadhu Chocolate Fudge. “Volevamo creare un luogo che fosse più di un ristorante: un’esperienza di vita” racconta il gm Maurice Van Den Bosch. Da segnalare anche il ritorno del Just Veg Festival ad Atmosphere Kanifushi (3-9 ottobre 2025), con lo chef italiano Fabrizio Marino e il nuovo partner vinicolo Bottega. Un appuntamento che conferma il legame sempre più stretto tra eccellenza gastronomica italiana e ospitalità maldiviana di alto livello.